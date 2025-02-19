Войска РФ за сутки 27 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 18 февраля, массированно обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть жертва, пострадавшие и повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.





По словам Филашкина, под удар попали три региона:



Покровский район. В Мирнограде повреждены здание. В Покровске ранен человек, поврежден автомобиль. В Малиновке Гродовской громады повреждены 4 дома.

Краматорский район. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 17 частных домов, линия электропередач и газопровод; в Иванополье повреждены 16 частных домов, в Матково - 5 домов, в Новодмитровке — админздание.



Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.



Ранее мы писали, что российские военные во вторник, 18 февраля, в очередной раз атаковали Покровск Донецкой области. В результате обстрела ранен 63-летний мужчина.