ВСУ уничтожили пушку, автомобиль и склад БК оккупантов на Донетчине

ВСУ уничтожили в Донецкой области арторудие, автомобиль и склад БК. Фото: кадр из видео

Украинские военные нанесли удар по позициям российских оккупантов в Донецкой области, уничтожив артиллерийское орудие, автомобиль и склад боеприпасов. Видео с результатами удара опубликовало подразделение «Аэронавты».



Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотника Vector, который принадлежит 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.



«Минус пушка, машина и БК у ка**пни. Немного подфартило личному составу, но не всем. Корректирует Vector», — говорится в подписи к опубликованному видео.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек.