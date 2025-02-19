Российская авиация ночью ударила по Константиновке: есть погибший и раненый, под завалами может быть человек

Последствия удара по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

19 февраля в 00:10 войска Росси нанесли авиаудар по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Повреждены девять частных домов.



В результате обстрела погиб один человек, один – получил ранения. Есть информация о возможном нахождении под завалами еще одного человека. Проводятся работы, чтобы его достать.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 февраля «шахеды» массированно атаковали Одессу и район, в результате чего есть раненые, сотни домов остались без света и отопления.