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В Николаеве полностью восстановили теплоснабжение

19 февраля 2025, 12:58

В Николаеве полностью восстановили теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей в Николаеве восстановлено в полном объеме. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Температура может быть ниже, ведь идет восстановление системы после экстренного отключения. Нужно время, чтобы постепенно прогреть сети, но в течение суток энергетики планируют выйти в рабочий режим», — отметил Ким.

В то же время в городе остаются аварийные ситуации в пяти многоквартирных домах. Их ремонт должны завершить к вечеру. Специалисты продолжают работать в круглосуточном режиме.

Ранее в Николаеве 2 человека погибли, 8 пострадали из-за взрыва возле заведения общепита.

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