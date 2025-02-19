В Николаеве полностью восстановили теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей в Николаеве восстановлено в полном объеме. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



«Температура может быть ниже, ведь идет восстановление системы после экстренного отключения. Нужно время, чтобы постепенно прогреть сети, но в течение суток энергетики планируют выйти в рабочий режим», — отметил Ким.



В то же время в городе остаются аварийные ситуации в пяти многоквартирных домах. Их ремонт должны завершить к вечеру. Специалисты продолжают работать в круглосуточном режиме.

Ранее в Николаеве 2 человека погибли, 8 пострадали из-за взрыва возле заведения общепита.