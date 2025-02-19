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Россияне обстреляли авиабомбами жилую застройку Константиновки: пострадали люди, есть погибший (дополнено)

19 февраля 2025, 13:14

Россияне обстреляли авиабомбами жилую застройку Константиновки: пострадали люди, есть погибший (дополнено)

Россияне атаковали Константиновку. Фото: прокуратура Россияне атаковали Константиновку. Фото: прокуратура

Российские военнослужащие утром 19 февраля несколько раз атаковали авиационными бомбами жилую застройку Константиновки Донецкой области. В результате обстрела шесть гражданских получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

«19 февраля, в 08:50, российская армия нанесла 2 авиаудара по Константиновке. Средства поражения попали по жилой застройке населенного пункта. В результате атаки ранения получили 3 женщины и 65-летний мужчина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что через 7 минут россияне осуществили еще 4 удара. Попадания состоялись по частному сектору. Двое женщин получили ушибы и сотрясение головного мозга. Им оказана медицинская помощь, состояние одной из пострадавших тяжелое.



Предварительно, захватчики использовали шесть «ФАБ-250» с УМПК. В городе повреждены 4 многоквартирных и 34 частных дома, линии электросетей и газопровода и автомобили.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обновлено (13:23). Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что по состоянию на сейчас известно, что один человек погиб, еще 7 — получили ранения.

По его словам, кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов.

Ранее мы писали, что 19 февраля в 00:10 войска России нанесли авиаудар по городу Константиновка Донецкой области.

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