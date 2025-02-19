Спасатели ликвидировали масштабные пожары на Донетчине

Спасатели ликвидировали возгорания на Донетчине. Фото: ГСЧС

В среду, 19 февраля, в ряде населенных пунктов Донецкой области произошли пожары. Спасатели успешно ликвидировали все возгорания. Информация о жертвах и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Как отмечается, пожары произошли в Дружковке, Славянске и селе Яцковка.



«В 2:12 в селе Яцковка Краматорского района произошел пожар. Огонь охватил жилой дом и два металлических контейнера на соседних домовладениях», — говорится в сообщении.





Спасатели в 07:09 ликвидировали пожар общей площадью 108 кв. м.



Кроме того, пожар произошел в частном жилом секторе Краматорского района.





В Дружковке вспыхнул пожар на территории частного дома в городе Дружковка. Огнем был охвачен гараж и кровля частного жилого дома. В 04:38 спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 44 кв. м.





Также пожарные привлекались к ликвидации пожара в частном жилом доме в городе Славянск. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 15 кв. м.



Ранее мы писали, что в Лимане и Славянске Донецкой области 10 февраля произошли возгорания в домах и гараже. Информации о пострадавших и погибших нет.