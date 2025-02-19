Макрон призвал к мирным переговорам Украины и России

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Интерфакс

Для урегулирования конфликта в Украине Киев и Москва должны сесть за один стол переговоров, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х (Twitter).

Макрон сообщил, что провел беседу с бразильским президентом Луисом Инасиу Лула да Силвой.

«Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом», — написал Макрон.

Мировое сообщество должно стабилизироваться, добавил он.

Политик также сообщил, что провел встречи с несколькими европейскими лидерами, а также поговорил с президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Мы стремимся к прочному и долгосрочному миру на Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев», — написал Макрон.

В противном случае, уверен французский лидер, повторится ситуация, аналогичная кризису с Минскими соглашениями.