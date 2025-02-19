РФ пытается разморозить 6 млрд долларов своих госактивов на переговорах с США — СМИ

Россия на переговорах с США пытается добиться разморозки заблокированных госактивов. Они оцениваются в 6 миллиардов долларов, пишет The Moscow Times.

Издание сообщает о попытках разморозить активы со ссылкой на дипломатический источник, осведомленный о ходе переговоров в Эр-Рияде.

Собеседник издания также рассказал, что российская делегация добивалась возврата изъятых в США дипломатических дач и восстановления работы дипмиссий.

Дачи в Нью-Йорке и Мэриленде были изъяты еще в 2016 году, когда пост президента США занимал Барак Обама. Власти США обвинили российских дипломатов в использовании этой собственности в целях разведки.

«Для Путина этот вопрос не просто символический — он рассматривает его как часть восстановления статуса России в отношениях с США», — отметил источник.

Всего за рубежом оказались заморожены около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ, из них около 200 миллиардов — в Европе.