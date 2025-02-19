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В Европе опасаются вывода войск США из стран ЕС

19 февраля 2025, 16:51

В Европе опасаются вывода войск США из стран ЕС

Европейские спецслужбы опасаются вывода американских войск из стран ЕС. Об этом пишет немецкое издание BILD.  

Отмечается, что в Европе растет тревога из-за переговоров между США и Россией. Президент США Дональд Трамп пока не объявлял о выводе из Европы американских войск, однако, по информации BILD, спецслужбы европейских стран рассматривают такой вариант. 

«Речь идет о требованиях Путина 2021 года — выводе войск США из всех стран НАТО, присоединившихся после 1990 года», — заявил в разговоре с BILD представитель службы безопасности одной из восточноевропейских стран.  

Такой шаг может привести к резкому ухудшению ситуации в Восточной Европе. Эксперты предупреждают, что в случае ухода американских военных российская армия может попытаться распространить свое влияние на страны Балтии, а также развязать масштабный конфликт с Польшей.

По словам собеседников BILD, в странах, соседствующих с Россией, присутствие американских военных считают главным гарантом их независимости.

О возможных изменениях беспокоятся и в Италии. Власти страны готовятся к возможному выводу войск США из Косово, что может усилить напряженность на Балканах, особенно с Сербией. 

Немецкие дипломаты в разговоре с BILD допускают такой сценарий, называя его «вполне реалистичным».

По данным Financial Times, Владимир Путин добивается сокращения присутствия НАТО в странах бывшего СССР, а европейские чиновники опасаются, что Трамп может согласиться на такие условия и даже перевыполнить их. 

Единственные базы, которые пока остаются вне обсуждения, — объекты США в Германии (база Рамштайн) и Великобритании.

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