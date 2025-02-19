В Покровске остается более 6800 тисяч людей, за неделю вывезли 50 человек — Филашкин

Филашкин рассказал о ситуации в Покровске. Фото: скриншот с видео

По состоянию на 19 февраля в прифронтовом Покровске Донецкой области остается 6835 тысяч человек. Обстановка в городе и громаде очень сложная. Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.



«Самая сложная обстановка в городе Покровск, где находится 6835 тысяч человек, в громаде — более 9500 тысяч. Враг обстреливает все подъездные пути и эвакуационный транспорт», — отметил он.



Из города за последнюю неделю вывезли около 50 человек.



По словам Филашкина, в городе еще работают несколько магазинов, но любое скопление людей сразу становится мишенью для россиян.



«Магазины перемещаем на другие локации, в подвальные помещения», — отметил он.



Кроме того, начальник администрации отметил, что в городе Часов Яр остается 205 человек, в Торецке — 45, а в Торецкой громаде — 140.



«Люди не выезжают, завозим гуманитарную помощь местным благодаря военным», — добавил Филашкин. Ранее мы писали, что в прифронтовом Покровске Донецкой области 18 февраля закрылось последнее отделение «Новой почты» №3.