Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий: их семьи подвергали давлению

Еще 15 украинских детей смогли выехать с оккупированной территории. Об этом сообщила советница главы Офиса президента и операционный директор проекта Дарья Заривная.

«Их семьи подвергались давлению и преследованиям. Это важная победа», — написала она в своем Telegram-канале.

Среди освобожденных — мать, которой угрожали отобрать детей за отказ получить российские документы. Женщину принуждали отдать детей в российскую школу.

Трое 17-летних подростков сбежали после того, как получили повестки в армию РФ. Одного из них оккупанты похитили и силой доставили в военкомат.

Маленький мальчик в детском саду подвергался издевательствам только потому, что он украинец.

Грудному ребенку, рожденному во время войны, почти полтора года отказывали в медицинской помощи, так как мать настаивала на украинском свидетельстве о рождении.

Двое детей, потерявших маму, оказались в российском приюте, где их готовили к передаче в семьи усыновителей из РФ.

Дети смогли выехать в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Ранее в рамках этой инициативы на родину вернулись 12 украинских детей, которые находились на оккупированных территориях и подвергались давлению.