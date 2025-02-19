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«Ужасный способ вести дела»: Вэнс осудил Зеленского за комментарии о Трампе

19 февраля 2025, 20:00

«Ужасный способ вести дела»: Вэнс осудил Зеленского за комментарии о Трампе

«Ужасный способ вести дела»: Вэнс осудил Зеленского за комментарии о Трампе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его комментарии в адрес президента США Дональда Трампа после его заявлений о мирных переговорах по Украине.

«Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, обливая его грязью в государственных СМИ… Каждый, кто знает Трампа, скажет, что это ужасный способ вести дела с этой администрацией», — заявил Вэнс в интервью Daily Mail.

По его словам, украинский лидер получает плохие советы о том, как взаимодействовать с новой американской администрацией.

Вице-президент отметил, что Вашингтон восхищается мужеством украинцев, и считает, что война должна как можно скорее завершиться.

«Это политика президента США. Она не основана на российской дезинформации. Дональд Трамп хорошо разбирается в геополитике и уже долгое время занимает сильную позицию», — подчеркнул Вэнс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы уговорил Вашингтон выделить 350 млрд долларов на войну, которую «невозможно выиграть». В своей социальной сети TruthSocial он назвал украинского лидера «диктатором без выборов».

Ранее Трамп во время своей большой пресс-конференции сделал акцент на Украине: говорил о Владимире Зеленском и выборах, а также о российских атаках, в частности, по разрушению столицы. После заявления Дональда Трампа о якобы 4% рейтинга Владимира Зеленского Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты собственного опроса.

Также Зеленский сказал, что хочет, чтобы у команды президента США Дональда Трампа было больше правды.

На брифинге украинский президент рассказал, что, по подсчетам Украины, война с точки зрения вооружения стоила 320 млрд долларов. Из этих 320 млрд долларов — 120 вложил народ Украины, а еще 200 млрд долларов — Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз.

Он отметил, что 67 млрд долларов от США пошли на оружие и 31,5 млрд долларов было начислено как прямая финансовая помощь в бюджет.

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