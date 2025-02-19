Западные страны могут развернуть в Украине «гарантийную» миссию

Менее 30 тысяч военных под командованием европейских стран могут разместить в крупных городах, портах и на стратегически важных объектах Украины, но без присутствия на востоке страны. Это предусматривает план создания «гарантийной» миссии для поддержки Киева, который раскрыли западные чиновники, сообщает The Times.



«Западные чиновники раскрыли свой план по силам "успокоения" для Украины», — написала редактор издания Лариса Браун в соцсети X.

План включает:

Развертывание сил: менее 30 тысяч военнослужащих в ключевых регионах Украины, но без присутствия на востоке.

Технический мониторинг границ: использование разведывательных самолетов, спутников и дронов для сбора информации.

Защита воздушного пространства: восстановление коммерческих полетов, отслеживание воздушных угроз и возможность их нейтрализации.

Поддержка США: американские самолеты, базирующиеся в Румынии и Польше, будут готовы ответить в случае угрозы.

Резервные силы: более крупные сухопутные подразделения на восточной границе, которые могут быть оперативно передислоцированы при необходимости.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли договориться об отправке миротворцев в Украину, а также осудили предложение Трампа по редкоземельным металлам в качестве оплаты за поставки вооружения.