Западные страны могут развернуть в Украине «гарантийную» миссию

Менее 30 тысяч военных под командованием европейских стран могут разместить в крупных городах, портах и на стратегически важных объектах Украины, но без присутствия на востоке страны. Это предусматривает план создания «гарантийной» миссии для поддержки Киева, который раскрыли западные чиновники, сообщает The Times.
«Западные чиновники раскрыли свой план по силам "успокоения" для Украины», — написала редактор издания Лариса Браун в соцсети X.
План включает:
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли договориться об отправке миротворцев в Украину, а также осудили предложение Трампа по редкоземельным металлам в качестве оплаты за поставки вооружения.