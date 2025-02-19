Главное за день: «Гарантийная» миссия для Украины. Удар по Одессе и Константиновке

Политика



Глава Кремля Владимир Путин заявил, что переговоры в Эр-Рияде стали частью диалога с США о восстановлении двусторонних отношений, а не только подготовкой к переговорам о мире в Украине, как предполагалось ранее. По его словам, встреча прошла в «очень доброжелательной» атмосфере и якобы дала первые результаты.



Также он заявил, что Украина, наряду с Россией, должна участвовать в переговорах с США по вопросам мирного урегулирования.



Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и Росси Кит Келлог приехал в Киев. Генерал сказал, что он прибыл в Украину, чтобы «выслушать», что беспокоит украинских лидеров, и вернуться в США для консультаций с президентом Трампом. Он подчеркнул, что США сознают необходимость гарантий безопасности для Украины.



Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы уговорил Вашингтон выделить 350 млрд долларов на войну, которую «невозможно выиграть». В своей социальной сети TruthSocial он назвал украинского лидера «диктатором без выборов».



Менее 30 тысяч военных под командованием европейских стран могут разместить в крупных городах, портах и на стратегически важных объектах Украины, но без присутствия на востоке страны. Это предусматривает план создания «гарантийной» миссии для поддержки Киева, который раскрыли западные чиновники, сообщает The Times.



В Украину из Литвы поступила новая партия грузовиков, тепловизионных прицелов и других средств поддержки вооруженных сил.



Общество



В прифронтовом Покровске Донецкой области 18 февраля закрылось последнее отделение «Новой почты» №3. В городе остается 6835 тысяч человек. За последнюю неделю эвакуировались около 50 человек.



Еще 15 украинских детей смогли выехать с оккупированной территории. Среди освобожденных — мать, которой угрожали отобрать детей за отказ получить российские документы. Трое 17-летних подростков сбежали после того, как получили повестки в армию РФ. Одного из них оккупанты похитили и силой доставили в военкомат.



Боевые действия



Росармия ночью и утром атаковала Константиновку, один человек погиб, еще 7 — получили ранения. В результате обстрела Покровска ранен мужчина. В Одессе ранены четыре человека, среди них ребенок, повреждены энергетический объект ДТЭК, детская поликлиника, детский сад, остекление в многоэтажках и легковые автомобили. В результате атаки российского беспилотника на Херсонщине погибла 57-летняя женщина.



По данным аналитиков DeepState, 12-я бригада специального назначения «Азов» НГУ отбросила российскую армию от трассы «Покровск-Константиновка» вблизи села Малиновка.



Армия РФ оккупировала села Дачное и Зеленовка Донецкой области.