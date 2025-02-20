Потери армии РФ за сутки: 1 190 солдат и 14 танков

Техника ВСУ. Фото: ОК «Запад» 2025

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек. Об этом говорится в докладе Генерального штаба ВСУ.



Кроме того, украинские воины обезвредили 14 танков, 14 боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня и 6 средств ПВО.



Также ВСУ сбили 160 БПЛА оперативно-тактического уровня и уничтожили 136 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, пограничники уничтожили средства связи россиян в Луганской области.