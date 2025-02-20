Россия атаковала Одессу: повреждены дома и инфраструктура

Спасатели тушат пожар после атаки РФ в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Российские войска снова атаковали Одессу, нанеся повреждения жилым и инфраструктурным объектам города. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Одесской области.







В результате удара вспыхнули пожары в заведении общественного питания и складском здании. Также повреждены административное здание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.



К сожалению, пострадал мужчина, которого в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. К ликвидации последствий привлекались 22 единицы техники и 82 спасателя ГСЧС.

Напомним, двое детей пострадали в результате российского авиаудара по жилому дому в Херсоне.