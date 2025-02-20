Британский премьер представит Трампу план развертывания европейских военных в Украине

План развертывания 30 тысяч европейских военных в Украине представит Дональду Трампу британские премьер Кир Стармер. Фото: The Telegraph

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу англо-французский план развертывания 30 тысяч европейских военных в Украине для обеспечения прекращения огня. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

«Согласно плану, миротворцев планируют разместить в городах, портах и на важных объектах инфраструктуры, таких как АЭС, вдали от линии фронта», — сообщает издание.

Они будут вести «технический мониторинг» с использованием разведывательных и наблюдательных самолетов, беспилотников и спутников.

По данным издания, премьер Британии также призовет Трампа разместить американские истребители и ракеты в состоянии боевой готовности в Восточной Европе для реагирования в случае нарушения РФ условий перемирия.