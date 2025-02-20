Оккупанты атаковали Киевскую область дронами: повреждены дома и авто

Сегодня, 20 февраля, российские войска вновь атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, повредив дома и транспорт. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.
По состоянию на 9:30 в Вышгородском районе зафиксированы повреждения четырех частных домов, автомобиля и хозяйственных построек.
В Белоцерковском районе пострадали восемь домов и четыре автомобиля. Информации о пострадавших пока нет.
«На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, патрульная полиция и взрывотехники. Правоохранители призывают граждан не игнорировать воздушные тревоги и как можно быстрее укрываться в безопасных местах», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины. Погибли три человека, еще восемь — ранены.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях