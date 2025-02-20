В Азовском море тонет сухогруз с кукурузой под флагом Панамы. Фото: кадр из видео

Сухогруз «Павел Грабовский» с тремя тысячами тонн кукурузы начал тонуть в Азовском море из-за пробоины, полученной неподалеку от порта «Азов». Видео инцидента опубликовал пропагандистский телеграм-канал Baza.



Судно, длиной 114 метров и шириной 14 метров, следовало под флагом Панамы из Ростова в турецкий Самсун. Однако 16 февраля его днище получило повреждение вблизи порта «Азов».



По информации «Базы», экипаж не отправлял сигнал бедствия, а лишь запросил разрешение на заход в порт для ремонта.



Это станет возможным после повышения уровня воды, так как при нынешних условиях судно может сесть на мель. На помощь сухогрузу направлены ледоколы «Капитан Демидов» и «Капитан Чудинов».

Ранее третий танкер из серии «Волгонефть», груженный мазутом, подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Чёрном море.