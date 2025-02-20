ВМС Украины сбили 16 дронов Shahed над Одессой

В ночь на 20 февраля российские войска вновь атаковали мирные города Украины ударными беспилотниками Shahed. По данным Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины, в ходе противовоздушного боя над Одессой было уничтожено 16 вражеских дронов.
Командующий ВМС ВС Украины поблагодарил военнослужащих за успешную работу и подчеркнул, что общими усилиями страна приближается к победе.
«Вместе к Победе!», — отметил он.
Напомним, в ночь на 20 февраля российские оккупанты ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области.
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