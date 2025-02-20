Россияне ударили по Константиновке: есть повреждения

Константиновка Донецкой области в четверг, 20 февраля, попала под российский обстрел. В результате атаки повреждены фасады домов и котельной, а также газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«В период времени с 00:05 по 00:25 оккупанты совершили обстрелы 4 ракетами РСЗО «Смерч» по городу Константиновке. В результате обстрелов пострадавшие отсутствуют», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что повреждены пять фасадов многоквартирных домов, газопровод, линия электросети ДТЭК и фасад котельной.



Ранее мы писали, что 20 февраля российские войска вновь атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, повредив дома и транспорт.