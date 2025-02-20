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ВСУ сорвали попытку переправы РФ через Днепр, уничтожив лодки

20 февраля 2025, 13:55

ВСУ сорвали попытку переправы РФ через Днепр, уничтожив лодки

Всю ночь российские войска пытались форсировать Днепр и занять позиции на островах. Однако украинские защитники оперативно отразили атаку: за полчаса были потоплены две лодки и уничтожены десятки оккупантов. Об этом сообщил телеграм-канал «Говорять снайпер+».

По данным Генерального штаба ВСУ, на Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки ВС РФ активных наступательных действий не проводили на этом участке фронта. Фото: Генштаб ВСУ

Однако председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин заявил о массированных ударах по области.

«Под вражеским огнём и авиаударами оказались 38 населённых пунктов, включая Херсон. Пострадали жилые дома, социальная инфраструктура, газопроводы и автомобили. В результате атак погибли два человека, ещё 13 получили ранения, среди них двое детей», — сообщил он.

Кроме того, количество пострадавших при попадании управляемой авиабомбы в жилой дом в центре Херсона возросло до шести.

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