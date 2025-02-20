Предполагаемый участник расстрела украинских пленных был дважды судим

Стало известно о двух судимостях предполагаемого участника расстрела украинских военнопленных Олега Яковлева. Фото: Агентство. Новости

Российский военный Олег Яковлев, который, согласно расследованию проекта evocation.info и британского издания Financial Times, был вероятным участником расстрела украинских пленных, служил в подразделении для бывших заключенных «Шторм-Z».

Яковлев был не менее двух раз судим по уголовным делам, последнее из которых было передано в суд менее чем за месяц до вторжения в Украину, свидетельствует анализ «Агентства».

Яковлев родился в Казахстане в городе Уральске 16 июня 1992 года, позднее переехал в Саратов, где жил в микрорайоне Увек. В разные годы работал электромонтером, слесарем-сантехником, установщиком окон и упаковщиком на Саратовском подшипниковом заводе, следует из утечек.

В декабре 2018 года Заводской районный суд Саратова приговорил Яковлева к четырем годам колонии условно.

Как следует из приговора, Яковлев изготовил 8,5 грамма масла каннабиса из молока и конопли для личного употребления, с которым его задержали полицейские. За несколько месяцев до приговора полицейские отправили Яковлева на принудительное лечение от наркомании, свидетельствуют данные утечек.

В конце января 2022 года в суд было передано уголовное дело против Яковлева о хищении пяти тысяч рублей с чужой банковской карты, свидетельствуют данные утечек. Преступление житель Саратова совершил в марте 2021 года, следует из утечки.

В фильм FT также вошли снятые в окопе кадры из блога Яковлева, на которых он утверждает, что он и его сослуживцы «курят ганджубас».

Ранее сообщалось, что во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области оккупанты захватили в плен шестерых военнослужащих Сил обороны Украины и потом расстреляли.