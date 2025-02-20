ВСУ отбили несколькочасовой штурм россиян на Новопавловском направлении: уничтожены танки, БТР и МТ-ЛБ

Российская бронетехника на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео

110-я механизированная бригада ВСУ отбила несколькочасовой штурм войск РФ с бронетехникой на Новопавловском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Для доставки своих штурмовых групп и прорыва украинской обороны россияне использовали бронетехнику, в частности танк с минным тралом. Огнем артиллерии и ударами FPV-дронов уничтожены танки, БТР и МТ-ЛБ захватчиков.



Остатки десанта, который успел высадиться и просочиться в разрушенные здания, добили артиллерией и FPV-дронами.



«Вражеское наступление отбито, потери наших позиций не допущено», – резюмировали в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что в ВСУ ответили, снижается ли интенсивность боев под городом Покровск Донецкой области.