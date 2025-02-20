В качестве гарантии безопасности Украине могут предложить автоматическое вступление в НАТО — NBC

Украине в качестве гарантии безопасности могут предложить автоматическое вступление в НАТО, если Россия нарушит мирный договор. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

По словам источников телеканала, пункт об автоматическом вступлении в НАТО может стать ответом на главные опасения Киева и его европейских союзников — что Россия во время перемирия соберет силы и снова вторгнется в Украину.

При этом министр обороны США Пит Хегсет 12 февраля заявил, что США не считают членство Украины в НАТО «реалистичным результатом урегулирования [российско-украинской войны] путем переговоров».

По данным NBC News, Хегсет отошел от заготовленной речи и выступил с более резкими заявлениями о возможности принятия Украины в НАТО. Источники телеканала утверждают, что в черновиках речи говорилось, что гарантии безопасности для Украины «не должны предоставляться через членство в НАТО».