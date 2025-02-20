Россия массировано ударила по Константиновке: один человек погиб

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

В результате ударов по Константиновке 20 февраля погиб один гражданский. Россияне атаковали с помощью ракет, авиации и FPV-дронов. Также в городе есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В 09:25 оккупанты нанесли четыре авиаудара по городу Константиновке, погиб один гражданский человек. Взрывы повредили многоквартирные дома, фасад неработающей котельной, гаражные помещения и линию электропередач», — отметил он.





По словам Горбунова, утром захватчики выпустили три ракеты из «Смерча», которые попали в жилые районы. Повреждены фасады как многоэтажных, так и частных домов, а также легковой автомобиль. Жертв среди населения нет.





Кроме того, в 10:00 зафиксирован еще один удар, на этот раз FPV-дроном. Целью стал легковой автомобиль.



Ранее мы писали, что Константиновка Донецкой области в четверг, 20 февраля, попала под российский обстрел. В результате атаки повреждены фасады домов и котельной, а также газопровод.