Константиновка снова под атакой ВС РФ: известно о жертвах

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты продолжают атаковать Константиновку. Известно, что погибли четверо человек, также повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, а также передает пресс-служба прокуратуры.



«В 12:20, российская армия начала очередной обстрел Константиновки. Более получаса враг атаковал город с помощью ствольной артиллерии. В эпицентре поражения оказались жилые дома и торговые объекты», — говорится в сообщении.





Филашкин уточнил, что город подвергся 4 авиаударам и обстрелу из ствольной артиллерии. В результате ударов погибли две женщина и два мужчины.



Повреждены 7 частных домов, 4 многоэтажки, общежитие, инфраструктурный объект, 2 предприятия, 3 линии электропередач, газопровод, 7 гаражей и 3 автомобиля.



Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования последствий атаки врага на гражданское население.



Ранее мы писали, что Константиновка Донецкой области в четверг, 20 февраля, попала под российский обстрел. В результате атаки повреждены фасады домов и котельной, а также газопровод.



Кроме того, в результате ударов по Константиновке 20 февраля погиб один гражданский. Россияне атаковали с помощью ракет, авиации и FPV-дронов. Также в городе есть повреждения.