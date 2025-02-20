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Подрыв замначальника оккупационной администрации Бердянска: в ГУР рассказали подробности

20 февраля 2025, 16:08

Подрыв замначальника оккупационной администрации Бердянска: в ГУР рассказали подробности

Ликвидированный замначальника оккупационной администрации Бердянска Евгений Богданов. Фото: ГУР Ликвидированный замначальника оккупационной администрации Бердянска Евгений Богданов. Фото: ГУР

20 февраля в 06:05 взорвался серый внедорожник Renault Duster возле 96-го дома на Восточном проспекте оккупированного города Бердянск Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

Автомобиль полностью выгорел. Внутри машины находился Евгений Богданов – гражданин России, который занимал должность заместителя главы оккупационной администрации Бердянска. В результате взрыва он погиб.

В обязанности Богданова входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений в захваченных районах Запорожской области. По данным ГУР, во время пребывания на оккупированных территориях он неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины.

«Военный преступник родился 11 августа 1970 года в городе Пикалево Ленинградской области. В Бердянск прибыл сразу после захвата города войсками страны-агрессора в 2022 году. В оккупационную администрацию назначен по указанию российских спецслужб», – рассказали в разведке.

Напомним, что Богданов также курировал строительство дорог на захваченных территориях.

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