Подрыв замначальника оккупационной администрации Бердянска: в ГУР рассказали подробности

Ликвидированный замначальника оккупационной администрации Бердянска Евгений Богданов. Фото: ГУР

20 февраля в 06:05 взорвался серый внедорожник Renault Duster возле 96-го дома на Восточном проспекте оккупированного города Бердянск Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



Автомобиль полностью выгорел. Внутри машины находился Евгений Богданов – гражданин России, который занимал должность заместителя главы оккупационной администрации Бердянска. В результате взрыва он погиб.



В обязанности Богданова входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений в захваченных районах Запорожской области. По данным ГУР, во время пребывания на оккупированных территориях он неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины.



«Военный преступник родился 11 августа 1970 года в городе Пикалево Ленинградской области. В Бердянск прибыл сразу после захвата города войсками страны-агрессора в 2022 году. В оккупационную администрацию назначен по указанию российских спецслужб», – рассказали в разведке.

Напомним, что Богданов также курировал строительство дорог на захваченных территориях.