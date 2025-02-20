Слишком рано говорить о выборах в Украине — глава партии «Слуга народа»

Все вопросы, которые касаются выборов в Украине на сегодняшний день очень преждевременны, заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, отвечая на вопрос журналиста «Новостей Донбасса».



«И я, и Давид Арахамия опровергали информацию проведении выборов 26 октября. На сегодня единственная цель, особенно в тех международных условиях, которых мы находимся, это достижение справедливого мира в Украине. Чтобы судьба украинцев не решалась без наших представителей», — заявила Шуляк.



Она напомнила, что во время «диалогов Моне» все парламентские фракции согласились с тем, что выборы в Украине могут быть проведены через 6 месяцев после отмены военного положения. Ведь как минимум возникнут технические препятствия, чтобы провести выборы быстро.



Среди препятствий для выборов во время войны — разрушенная инфраструктура в прифронтовых областях Украины. Кроме того, люди которые воюют, не могут баллотироваться. А это было бы неуважением по отношению к ним.



Шуляк отметила, то российская пропаганда использует тему выборов в своих целях, поэтому нельзя давать ей повод для распространения дезинформации.



Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко ранее отметил, что «теоретически выборы в Украине в этом году возможны», но для этого нужно завершение войны и отмена военного положения.



«Если говорить о том, есть ли у нас сейчас конкретные действия, направленные на подготовку к выборам 26 октября этого года, то однозначно нет. По состоянию на сейчас у нас нет ни фактических, ни юридических оснований говорить о выборах. У нас по состоянию на сейчас продолжается военное положение. Во время военного положения выборы не организуются, не проводятся», — сказал председатель ЦИК в интервью «Радио Свобода».



Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Зеленский «отказывается от выборов», имеет «очень низкий рейтинг» и «играл на стороне Байдена».