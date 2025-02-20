Россия запустила железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем. Зачем это нужно оккупантам

Россияне запустили полноценное железнодорожное сообщение «Ростов-на-Дону-Мариуполь-Волноваха-Донецк». Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Оккупанты построили железнодорожную ветку, чтобы сократить путь доставки военной техники на фронт с Ростова в Мариуполь и Волноваху. Далее железнодорожную ветку планируют пустить в Крым.



«Захватчики продолжают строить военную логистику вокруг Мариуполя. Новая ветка железной дороги в «глубоком тылу» должна упростить военную логистику и уменьшить зависимость армии РФ от Крымского моста. Партизаны уже не раз осуществляли диверсии, но оккупанты продолжают строительство», – сказали в мэрии.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе утвердили новые «символы» города.