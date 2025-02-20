В Славянске произошел пожар: детали

В Славянске вспыхнул пожар. Фото: ГСЧС

В Славянске Донецкой области 20 февраля произошел пожар в общежитии. Спасателям удалось спасти двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Предварительно, горели вещи в жилой комнате на четвертом этаже 4-этажного здания.



«Во время тушения пожара спасатели эвакуировали мужчину из задымленного помещения, выведя его на свежий воздух. Также с помощью носилок вынесли женщину и передали ее работникам бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.



Пожарные ликвидировали пожар в 13:58 на площади 20 кв. м.



Ранее мы писали, что 19 февраля в ряде населенных пунктов Донецкой области произошли пожары. Спасатели успешно ликвидировали все возгорания. Информация о жертвах и пострадавших нет.