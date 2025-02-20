РФ днем обстреляла Славянск: повреждены дома

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

В четверг, 20 февраля, российские войска ударили по Славянску Донецкой области. Под атаку попал микрорайон Черевковка. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«В Славянске снова шумно. Около 15:40 город подвергся вражескому обстрелу», — отметил он.







По словам Ляха, повреждены частные домовладения и трехэтажный дом.



Ранее мы писали, что оккупанты продолжают атаковать Константиновку. Известно, что 20 февраля погибли четверо человек, также повреждены дома.