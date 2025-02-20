Россия уничтожила отделение «Укрпочты» в Покровске: компания тестирует новый формат работы

Российская армия уничтожила неработающее отделение «Укрпочты» в Покровске, сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.



«Последние дни оказались тяжелыми во всех смыслах. Вчера враг уничтожил нашу машину, ранил водителя и атаковал сортировочный центр в Херсонской области. А сегодня разбил наше отделение в Покровске», — написал он в Telegram.



Смилянский отметил, что «Укрпочта» проводит эксперимент, открывая контейнерные отделения на прифронтовых территориях.



«Вместо того чтобы искать новое помещение, мы решили протестировать новый формат работы. Уже три месяца здесь функционирует наше контейнерное отделение, и эксперимент показывает хорошие результаты. Оно теплое, современное, даже предусмотрено конструктивное крепление для Starlink», — сообщил глава компании.

Ранее директор Донецкой дирекции «Укрпошты» Максим Сутковой рассказал СМИ, что из-за приближения линии фронта в Покровске приостановлена работа последнего из 11 стационарных отделений. Теперь 7 тысяч жителей, которые остаются в городе, будут обслуживаться передвижными почтовыми отделениями и бронированным транспортом.