Удар по Николаевке на Донетчине: разрушен дом, погиб мужчина

Российская авиация ударила по жилому сектору в Николаевке Краматорского района на Донетчине. В результате авиаудара по частному жилому сектору города разрушен один из жилых домов, погиб мужчина.

Во время аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС обнаружили тело погибшего. Работы завершены, добавили спасатели.

Кроме того, в результате обстрела повреждены 21 частный дом.



В четверг, 20 февраля, российские войска ударили по Славянску Донецкой области. Под атаку попал микрорайон Черевковка. Информации о пострадавших нет.



Ранее мы писали, что оккупанты продолжают атаковать Константиновку. Известно, что 20 февраля погибли четверо человек, также повреждены дома.