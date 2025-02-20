Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Удар по Херсону. Украина готова к соглашению с США

20 февраля 2025, 23:00

Главное за день: Удар по Херсону. Украина готова к соглашению с США

Политика

Президент Владимир Зеленский провел встречу в Киеве со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. В ходе переговоров обсуждались ситуация на фронте и вопросы безопасности. Зеленский отметил, что Украина готова к соглашению с США об инвестициях и безопасности.

Президент США Дональд Трамп считает, что у России «есть козыри» в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку РФ «захватила большую территорию».

Общество

В оккупированном Бердянске в результате подрыва авто погиб Евгений Богданов – гражданин России, который занимал должность заместителя главы оккупационной администрации Бердянска.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области продолжается второй этап так называемой «инвентаризации». Российские СМИ сообщают, что в 170 квартирах ведутся ремонтные работы.

Россияне запустили полноценное железнодорожное сообщение «Ростов-на-Дону-Мариуполь-Волноваха-Донецк». Оккупанты построили железнодорожную ветку, чтобы сократить путь доставки военной техники на фронт с Ростова в Мариуполь и Волноваху. Далее железнодорожную ветку планируют пустить в Крым.

Российский военный Олег Яковлев, который, согласно расследованию проекта evocation.info и британского издания Financial Times, был вероятным участником расстрела украинских пленных, служил в подразделении для бывших заключенных «Шторм-Z». Яковлев был не менее двух раз судим по уголовным делам, последнее из которых было передано в суд менее чем за месяц до вторжения в Украину.

Боевые действия

Российские военные в ночь на 20 февраля в очередной раз обстреляли газовую и энергоинфраструктуру Украины. Есть повреждения.

В ночь на 20 февраля российские войска ударили по жилым кварталам Херсона, погибли два человека, шестеро, в том числе двое детей – ранены, разрушены 15 квартир с первого по 10 этаж одного из подъездов. В Одессе пострадал один человек. Один человек погиб из-за утренних российских обстрелов Константиновки. В Николаевке на Донетчине разрушен один из жилых домов, погиб мужчина. Еще два человека пострадали в Никополе Днепропетровской области.

Силы обороны Украины восстановили положение в селе Лысовка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState. В то же время российская армия взяла под контроль село Свердликово в Курской области.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Удар по Херсону. Украина готова к соглашению с США
22:05
«ДНР»: Пушилин угрожает кадровыми чистками из-за тотальных коммунальных проблем в оккупированных городах
21:00
Псевдосудье из оккупированного Донецка сообщили о подозрении в госизмене
17:50
В Мариуполе продолжается «инвентаризация»: оккупанты могут присвоить 170 многоквартирных домов
17:03
Россия запустила железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем. Зачем это нужно оккупантам
14:14
В Бердянске партизаны ликвидировали замглавы оккупационной администрации
11:35
В Азовском море тонет сухогруз с кукурузой под флагом Панамы
09:57
В оккупированном Бердянске ночью возле школы взорвался автомобиль
23:00
Главное за день: «Гарантийная» миссия для Украины. Удар по Одессе и Константиновке
14:57
В оккупированном Мариуполе море загрязняется канализационными стоками
10:41
Россияне начали проводить мобилизационные мероприятия на оккупированной части Донецкой области — ЦНС
23:00
Главное за день: О чем договорились Россия и США? Росармия продвинулась на Донетчине
16:05
РФ готовит украинских детей в оккупации к войне: учат держать автомат и поют о «службе родине»
15:21
Образование на оккупированной Луганщине: нехватка учителей и долги, которые «закрываются» смертями
09:40
ФСБ готовит провокации для дискредитации сопротивления — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Встреча представителей России и США. Двойной удар по Константиновке
11:15
Россияне оккупировали село Срибное в Донецкой области — DeepState
10:18
Россияне забирают кровезаменители из больниц в оккупированных городах — «Жовта Стрічка»
22:00
Главное за день: ВСУ освободили село на Донетчине. Ситуация на ЧАЭС
17:15
«Украина единая»: жители оккупированных территорий провели проукраинские акции — Жовта стрічка
все новости
23:38
Большинство переселенцев из Донецкой области хотят вернуться домой, но только после окончания войны
23:00
Главное за день: Удар по Херсону. Украина готова к соглашению с США
22:45
В Белом доме объяснили, почему Трамп «обижен» на Зеленского
22:05
«ДНР»: Пушилин угрожает кадровыми чистками из-за тотальных коммунальных проблем в оккупированных городах
21:00
Псевдосудье из оккупированного Донецка сообщили о подозрении в госизмене
19:59
Украина готова к соглашению с США об инвестициях и безопасности — Зеленский
19:30
Удар по Николаевке на Донетчине: разрушен дом, погиб мужчина
18:40
Россия уничтожила отделение «Укрпочты» в Покровске: компания тестирует новый формат работы
18:22
РФ днем обстреляла Славянск: повреждены дома
18:10
В Славянске произошел пожар: детали
17:50
В Мариуполе продолжается «инвентаризация»: оккупанты могут присвоить 170 многоквартирных домов
17:07
Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа, но пресс-конференции не будет
17:03
Россия запустила железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем. Зачем это нужно оккупантам
16:47
Суд по делу о ДТП, в котором погибла журналистка Анастасия Волкова, отложен
16:25
Резкие слова Трампа в адрес Зеленского превзошли ожидания Кремля — Bloomberg
16:19
Слишком рано говорить о выборах в Украине — глава партии «Слуга народа»
16:08
Подрыв замначальника оккупационной администрации Бердянска: в ГУР рассказали подробности
16:06
Украинский ЗРП сбил 6 российских БПЛА-разведчиков
15:38
Константиновка снова под атакой ВС РФ: известно о жертвах
15:38
Подрыв очков для FPV-дронов в армии РФ: за спецоперацией стоит ГУР – СМИ
все новости
ВИДЕО
Российская бронетехника на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ отбили несколькочасовой штурм россиян на Новопавловском направлении: уничтожены танки, БТР и МТ-ЛБ
20 февраля, 14:16
ВМС Украины сбили 16 дронов Shahed над Одессой. Фото: кадр из видео ВМС Украины сбили 16 дронов Shahed над Одессой
20 февраля, 12:16
В Азовском море тонет сухогруз с кукурузой под флагом Панамы. Фото: кадр из видео В Азовском море тонет сухогруз с кукурузой под флагом Панамы
20 февраля, 11:35
Уничтоженный российский танк вблизи Кременной. Фото: кадр из видео Пилоты дронов уничтожили танк и военную технику российской армии на Луганщине: кадры
20 февраля, 10:14
После российского удара по Херсону выросло количество пострадавших. Фото: ГВА В Херсоне выросло число пострадавших после российской атаки
20 февраля, 09:16
Спасатели тушат пожар после атаки РФ в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области Россия атаковала Одессу: повреждены дома и инфраструктура
20 февраля, 08:26

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор