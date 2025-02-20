Главное за день: Удар по Херсону. Украина готова к соглашению с США

Политика



Президент Владимир Зеленский провел встречу в Киеве со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. В ходе переговоров обсуждались ситуация на фронте и вопросы безопасности. Зеленский отметил, что Украина готова к соглашению с США об инвестициях и безопасности.



Президент США Дональд Трамп считает, что у России «есть козыри» в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку РФ «захватила большую территорию».



Общество



В оккупированном Бердянске в результате подрыва авто погиб Евгений Богданов – гражданин России, который занимал должность заместителя главы оккупационной администрации Бердянска.



Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области продолжается второй этап так называемой «инвентаризации». Российские СМИ сообщают, что в 170 квартирах ведутся ремонтные работы.



Россияне запустили полноценное железнодорожное сообщение «Ростов-на-Дону-Мариуполь-Волноваха-Донецк». Оккупанты построили железнодорожную ветку, чтобы сократить путь доставки военной техники на фронт с Ростова в Мариуполь и Волноваху. Далее железнодорожную ветку планируют пустить в Крым.



Российский военный Олег Яковлев, который, согласно расследованию проекта evocation.info и британского издания Financial Times, был вероятным участником расстрела украинских пленных, служил в подразделении для бывших заключенных «Шторм-Z». Яковлев был не менее двух раз судим по уголовным делам, последнее из которых было передано в суд менее чем за месяц до вторжения в Украину.



Боевые действия



Российские военные в ночь на 20 февраля в очередной раз обстреляли газовую и энергоинфраструктуру Украины. Есть повреждения.



В ночь на 20 февраля российские войска ударили по жилым кварталам Херсона, погибли два человека, шестеро, в том числе двое детей – ранены, разрушены 15 квартир с первого по 10 этаж одного из подъездов. В Одессе пострадал один человек. Один человек погиб из-за утренних российских обстрелов Константиновки. В Николаевке на Донетчине разрушен один из жилых домов, погиб мужчина. Еще два человека пострадали в Никополе Днепропетровской области.



Силы обороны Украины восстановили положение в селе Лысовка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState. В то же время российская армия взяла под контроль село Свердликово в Курской области.