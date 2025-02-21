Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли семь человек, еще два – ранены

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Донецкая ОВА

За 20 февраля россияне убили семь жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате обстрелов пять человек погибли в городе Константиновка, один – в городе Николаевка и один – в селе Веселое.



Еще два человека в области за сутки получили ранения: один – в Константиновке и один – в городе Покровск.

Напомним, что 20 февраля армия РФ из тяжелой артиллерии ударила по Никополю Днепропетровской области, в результате чего в городе много повреждений, есть погибшие и раненая.