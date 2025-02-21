Представители США и РФ тайно встречались в Швейцарии для обсуждения войны — Reuters

Американские и российские представители тайно встречались в Швейцарии для неофициального обсуждения войны в Украине. Переговоры происходили также недавно на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Для переговоров использовался побочный канал с некоторыми контактами, встречи продолжались во время переходного периода после победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября.



По словам двух источников, хотя участники переговоров имеют дипломатический опыт и опыт работы в сфере безопасности, они не являются государственными служащими, и не понятно, были ли они направлены своими правительствами. Источники отказались назвать имена участников.



Известно, что небольшое число советников Трампа знают об этих встречах, сказал один из источников, непосредственно знакомый с этим вопросом.



По данным Reuters, других подробностей переговоров нет, неизвестно, присутствовали ли на них украинцы и когда они начались.



Один из источников описал переговоры в Швейцарии как дискуссии, направленные на улучшение коммуникации и выдвижение идей, а не на разработку конкретных предложений.



Два источника сообщили, что по крайней мере одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.



Кроме того, один из источников отметил, что переговоры второго плана потеряли свою актуальность, поскольку в последние недели официальные лица США и России установили официальные каналы диалога.



Ранее мы писали, что советник президента США по национальной безопасности Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в адрес Украины, указал на эскалацию риторики и сопротивление Киева соглашениям о разработке украинских природных ресурсов.