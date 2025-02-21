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На Луганщине россияне отмывают миллиарды рублей на «восстановлении» города, который не пострадал от войны – ОВА

21 февраля 2025, 12:13

На Луганщине россияне отмывают миллиарды рублей на «восстановлении» города, который не пострадал от войны – ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

Более 2,2 миллиарда рублей россияне отмывают из-за якобы восстановления оккупированного города Брянка Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, в Брянке не было боевых действий как в 2014 году, когда город попал под оккупацию, так и в 2022-м.

«Разрушений, связанных с войной, в городе нет. Тем не менее он тоже является подшефным одному из регионов России, как и полуразрушенные города Рубежное, Лисичанск или Северскодонецк. За прошедшие три года на восстановление жилья, социальных объектов и критической инфраструктуры Брянки выделили 1,6 миллиарда рублей. В этом году – еще 653 миллиона. Схема работает», – заявил Лысогор.

Напомним, что в Луганской области оккупанты агитируют девятиклассников заключить контракт с российской армией.

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