Момент удара «Шахеда» по жилому кварталу Белой Церкви попал на видео

На видео попал момент «прилета» БПЛА в Белой Церкви. Фото: кадр из видео

В сети появилось видео удара российского дрона-камикадзе «Шахед» по жилому кварталу Белой Церкви. Кадры опубликовали местные жители.



На записи видно, как беспилотник пролетает над многоэтажками, затем резко снижает высоту и падает. Через мгновение раздается мощный взрыв. Атака произошла 20 февраля. Официальная информация о последствиях удара уточняется.



Напомним, в ночь на 21 февраля 2025 года российские войска атаковали Украину 160 ударными беспилотниками типа Shahed, имитационными дронами различных типов, а также нанесли удар двумя баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23» по Одесской области с территории временно оккупированного Крыма.