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В Никополе во время обстрела войск РФ погиб энергетик «ДТЭК»

21 февраля 2025, 12:57

В Никополе во время обстрела войск РФ погиб энергетик «ДТЭК»

Российские войска убили украинского энергетика Геннадия Мусатова во время обстрела Никополя. Об этом сообщила Группа «ДТЭК».



Геннадий вместе с бригадой приехал восстанавливать электросети, поврежденные ударами РФ. Оккупанты нанесли повторный артиллерийский удар, который попал в автокран, где находился энергетик. Ему было 56 лет, 20 из которых он посвятил своей профессии.

«Вечная и светлая память каждому, кто погиб во время битвы за свет…» – говорится в сообщении компании.

Напомним, 13 декабря 2024 года, Россия осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, атакованы теплоэлектростанции «ДТЭК». 

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