В Донецкой области нацгвардейцы уничтожили российский танк

Ювелирное уничтожение вражеского танка FPV-дроном в Донецкой области. Фото: скриншот с видео

Украинские военнослужащие уничтожили танк российских оккупантов с помощью FPV-дрона. Это произошло в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«Бойцы 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ «Омега» успешно поразили вражеский танк с помощью FPV-дрона». Оператор беспилотника ювелирно навел заряд на цель, что повлекло вывод техники из строя», — говорится в сообщении.



Как отмечается, бронемашина серьезно повреждена.



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