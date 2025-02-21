РФ хочет расколоть общество: СБУ предупреждает украинцев о новых информационных диверсиях

СБУ обратилась к украинцев на фоне активизации спецслужб РФ. Фото: СБУ

В Украине значительно возросло количество информационных диверсий, направленных на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений. Фиксируется значительная активизация российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций. Об этом передает СБУ.



«Для провокаций российские спецслужбы задействовали весь потенциал своих ботоферм и массово применяют подконтрольные группы и фейковые аккаунты в популярных мессенджерах и соцсетях, активнее всего — в ТикТок и Телеграмм», — говорится в сообщении.



Кроме того, россияне распространяют неправдивую информацию о якобы распространении протестных настроений среди украинцев и уличных беспорядках в разных регионах нашего государства. Также они призывают граждан к массовым акциям для нарушения общественного порядка и конституционного строя, предлагают деньги за участие в митингах.



Служба безопасности осуществляет все необходимые меры реагирования и отрабатывает имеющиеся и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины. Кроме того, правоохранительные органы призывают украинцев быть бдительными и не реагировать на провокации.



В СБУ напомнили, что действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (особенно в условиях определенных ограничений, которые устанавливает Закон Украины «О правовом режиме военного положения») содержат признаки преступления по статье 109 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.



Ранее мы писали, что российские пропагандисты получили указание продвигать «победные» нарративы к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.