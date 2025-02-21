Силы обороны впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2 на Лиманском направлении

На Лиманском направлении ВСУ впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2. Фото: скриншот

Российские оккупационные войска атакуют позиции украинских военных на Лиманском направлении. Однако Силам обороны впервые удалось уничтожить российский путепрокладчик БАТ-2. Об этом передает ОСГВ «Хортица».



«На направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону. В частности, оккупанты продолжают штурмовать пехотой и бронетехникой оборонительные укрепления наших защитников», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что за последние дни операторам FPV-дронов удалось уничтожить большое количество вражеской техники: МТЛБ, два грузовика, пушку, буханку, мотоцикл и впервые — путепрокладчик БАТ-2.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие уничтожили танк российских оккупантов с помощью FPV-дрона. Это произошло в Донецкой области.