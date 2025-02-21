В Мариуполе детей заставляют благодарить российских военных

Акция к 23 февраля в детском садике Мариуполя №156. Фото: Мариупольский горсовет

В оккупированном Мариуполе запустили пропагандистскую акцию «Посылка солдату», в рамках которой детей вынуждают писать благодарственные письма и собирать помощь российским военным. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



Акция проходит в школах и детских садах до 23 февраля — дня, который оккупанты отмечают как «День защитника Отечества».



В одном из детских садов Мариуполя №156 «посылки» собирали в присутствии российских военных. Воспитатели-коллаборанты публично благодарили захватчиков, замалчивая тот факт, что именно они уничтожили город и убили друзей и родственников этих детей.

В детском садике Мариуполя №156 «посылки» собирали в присутствии российских военных. Фото: Мариупольский горсовет

Подобные мероприятия являются частью системной пропаганды, направленной на русификацию и милитаризацию сознания подрастающего поколения.

Ранее мэрия оккупированного Мариуполя сообщила, сколько детей погибли в ходе вторжения РФ. Также местным школьникам выдавали глобусы, на которых несколько областей Украины в составе РФ.