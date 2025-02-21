Энергетики и газовщики Донетчины восстанавливают инфраструктуру после обстрелов

За прошедшие сутки специалисты «ДТЭК Донецкие электросети» с разрешения военных восстановили поврежденные линии электропередач после обстрелов и вернули свет в 15 населенных пунктов, которые были обесточены в результате российских атак. Благодаря этому электричество снова появилось в 11 тысячах домов жителей области.



Несмотря на постоянные обстрелы, разрушающие критическую инфраструктуру, аварийно-ремонтные бригады непрерывно работают над восстановлением электроснабжения, отметили в ДонОВА. Они приступают к ремонту сразу после того, как бои стихают и военные дают разрешение на проведение работ.



По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за минувшие сутки российские войска 30 раз обстреливали населенные пункты области.

Как сообщалось, в результате обстрела 18 февраля Константиновка могла полностью остаться без газа — взрывная волна сорвала около 20 метров газопровода, а более 4 метров трубы получили деформацию.



Благодаря оперативной работе специалистов Константиновского УГГ удалось сохранить давление в системе, отключив от газоснабжения всего 125 частных домов. По состоянию на сегодня газоснабжение восстановлено для 122 абонентов.



В то же время, пока на одном объекте продолжаются аварийно-восстановительные работы, в другой части города зафиксированы новые повреждения газовых сетей. Только за последние сутки газовики зафиксировали 7 попаданий в систему газоснабжения. В результате атак 19-20 февраля без газа остались 718 абонентов.



Восстановительные работы продолжаются при условии получения разрешения от военных и соблюдения мер безопасности.

Напомним, 17 февраля россияне FPV-дронами дважды атаковали город Константиновка Донецкой области. Первый удар пришелся по автоцистерне с водой, а второй — по эвакуационной команде, которая приехала на помощь двум раненым спасателям. В результате второго удара ранения получили еще три человека: двое полицейских и руководитель городской военной администрации. Главой Константиновской ГВА является Сергей Горбунов.