Дуда порекомендовал Зеленскому сотрудничать с Трампом

Дуда посоветовал Зеленскому придерживаться курса на конструктивное сотрудничество с Трампом. Фото: ОП

Лидеры Украины и Польши 21 февраля провели телефонный разговор. По словам Анджея Дуды, мир в Украине возможен только при поддержке США. Об этом он написал в соцсети.



«У нас состоялся откровенный разговор на фоне недавних встреч с генералом Келлогом и других событий. Я передал ему, что мы последовательно считаем, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь прочного мира в Украине, кроме как при поддержке Соединенных Штатов», — отметил он.



Дуда посоветовал Зеленскому сохранять приверженность курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с Дональдом Трампом.



«Я верю, что в основе переговорной стратегии США лежат добрая воля и честность. Не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир», — резюмировал глава польского государства.



Напомним, президент США Дональд Трамп во время своей большой пресс-конференции сделал акцент на Украине: говорил о Владимире Зеленском и выборах, а также о российских атаках, в частности, по разрушению столицы.