Север Донетчины под огнем: из-за удара РФ есть жертва и пострадавшие

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска 21 февраля нанесли удары по северу Донецкой области. По состоянию на 17:24 известно об одном погибшем, также девять человек ранены. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, под удар попали Славянск, Краматорск и село Никаноровка.



Филашкин отметил, что в Славянске ранены 7 человек от 51 до 83 лет, также повреждены 62 частных дома и админздание.





В селе Никаноровке Николаевской громады известно об 1 погибшем человеке и 1 раненом, известно, что разрушен дом.





Начальник администрации уточнил, что в Краматорске ранен 39-летний мужчина, повреждены 46 частных домов и 2 автомобиля.



Напомним, ранее местные жители писали в социальных сетях, что 21 февраля, около 10:00, российские оккупационные войска нанесли удар авиабомбой по Краматорску. Сообщалось о прилете в жилой сектор в поселке Ясногорка.