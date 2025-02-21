Белогоровка, Часов Яр и Торецк: украинские военные показали как выглядят фронтовые города

Украинские подразделения, входящие в состав ОТУ «Луганск», продолжают оборону на одних из самых сложных участков фронта — в районе Белогоровки, Часова Яра и Торецка Донецкой области. Они показали, как сейчас выглядят эти города.



РФ длительное время безжалостно превращает эти города в руины, уничтожая промышленные зоны, разрушая жилые кварталы и стирая с лица земли многоэтажки, отметили военные. Армия РФ пытается продвинуться в районе этих стратегических населенных пунктов.

Напомним, что ранее в ВСУ показали, как выглядит полностью уничтоженный российскими войсками город Часов Яр на Донетчине.



100-я механизированная бригада ВСУ также опубликовали видео разрушенного россиянами Торецка с высоты птичьего полета.