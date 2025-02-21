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Большинство украинцев поддерживают переговоры о прекращении войны, но на компромиссных условиях — опрос

21 февраля 2025, 21:02

Большинство украинцев поддерживают переговоры о прекращении войны, но на компромиссных условиях — опрос

Иллюстративное фото создано искусственным интеллектом Иллюстративное фото создано искусственным интеллектом

81% украинцев выступают за поиск компромиссного решения на переговорах по прекращению войны РФ против Украины — это данные исследования Социологической группы «Рейтинг», проведенного 20-21 февраля 2025 года. Доля тех, кто считает переговоры неприемлемыми и настаивает на продолжении войны до полного освобождения оккупированных территорий, снизилась до 11%.

В то же время 91% респондентов высказались против проведения прямых переговоров между США и Россией без участия Украины, и лишь 7% поддержали такую возможность.

При этом 64% украинцев поддерживают переговоры Украины с Россией по прекращению войны, тогда как 32% не считают такой формат приемлемым.

Мнение украинцев о возможном сближении США и РФ

Лишь 17% респондентов считают, что возможная нормализация отношений между США и Россией положительно повлияет на Украину, тогда как 63% уверены в обратном.

Также украинцы скептически оценивают влияние сближения Вашингтона и Москвы на Европу: только 15% считают, что это принесет пользу ЕС, а 54% уверены, что это окажет негативное воздействие.

Что касается последствий для самих участников возможной нормализации, 25% опрошенных считают, что это положительно повлияет на США, а 53% уверены, что это укрепит Россию.

Позиция по возможному прекращению огня

Абсолютное большинство украинцев (83%) готовы рассматривать прекращение огня, но только при условии предоставления Украине гарантий безопасности. Лишь 2% считают, что Украина должна согласиться на перемирие без условий, тогда как 11% полностью отвергают такую возможность.

Методология опроса

Исследование проводилось методом CATI (телефонное интервью) на случайной выборке мобильных номеров среди 1200 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, подконтрольных правительству и имеющих украинскую мобильную связь.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Статистическая погрешность не превышает 2,8% при доверительной вероятности 0,95.

Президент США Дональд Трамп считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «необязательно» присутствовать на переговорах с Россией. 

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