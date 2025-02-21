Маск прокомментировал изменение своего отношения к войне РФ против Украины

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск, приближенный к президенту США Дональду Трампу, прокомментировал изменение своего отношения к Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. По его словам, причиной стали действия украинских властей.



«Россия зашла слишком далеко 3 года назад, теперь украинская власть зашла слишком далеко», — написал Маск в соцсети X в ответ на вопрос одного из пользователей.



Пользователь напомнил бизнесмену его пост 2022 года «держись крепко, Украина» и задался вопросом, что изменилось за эти три года.



В ответ Маск добавил:



«Бесконечная смерть в окопах — это неправильно, и любой, кто продолжает на этом настаивать, лишен сострадания и разума».



Заявления Илона Маска вызвали бурное обсуждение в соцсетях, а его позиция в отношении Украины продолжает вызывать споры среди пользователей и политиков.

Ранее Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в адрес Украины, указал на эскалацию риторики и сопротивление Киева соглашениям о разработке украинских природных ресурсов.



Президент США Дональд Трамп считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «необязательно» присутствовать на переговорах с Россией.